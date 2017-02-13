النظام السوري: مستعدون لبدء عملية تبادل مسجونين مع المعارضة

أعلن النظام السوري اليوم الاثنين استعداده لبدء عملية تبادل المسجونين مع التنظيمات السورية المعارضة.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر في النظام السوري القول انه انطلاقا من الحرص على سلامة المواطنين المحتجزين لدى المعارضة فان النظام مستعد دائما لاي عملية تبادل وذلك حرصا منه على انجاح اجتماع (استانا) المقبل. وتقول المعارضة السورية ان هناك عشرات الالاف من المعتقلين من بينهم نساء واطفال في سجون النظام السوري منذ بدء الازمة السورية في شهر مارس عام 2011 .

وكانت اخر عملية تبادل للافراج عن معتقلين بين الفصائل السورية المسلحة وسلطات النظام السوري قد جرت نهاية الاسبوع الماضي.

وذكرت وسائل اعلام رسمية سورية الاسبوع الماضي انه تم اطلاق سراح عشرات من النساء والاطفال كانوا محتجزين لدى احدى الفصائل السورية المعارضة جميعهم من ريف اللاذقية على الساحل السوري.