الكندري: سنتقدم بطلب لتشكيل لجنة لمعالجة “تضخم اعداد الوافدين”

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمعالجة التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين.

وبين النائب الكندري أن اللجنة ستقوم بحالة اقرارها من المجلس بدراسة الاقتراحات والحلول الخاصة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالاقامات وكيفية الزام الحكومة بتطبيق سياسة الاحلال وكذلك التصدي لقضية العمالة السائبة.

وأوضح النائب د. الكندري أن اللجنة المقترحة ستقدم تقريرها النهائي للمجلس بجلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017 .