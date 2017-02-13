العثور على جثة مواطنة.. قضت طعنا في شقتها بـ «اليرموك»

عثر مواطن على والدته ( 40 عاما) جثة هامدة ومضرجة بالدماء في شقتها المستأجرة باليرموك. وجاري البحث والتحري من قبل رجال الأمن للوصول لأسباب الجريمة.

وكان ابن المغدورة وخلال زيارة لوالدته وجد الباب الخارجي مكسورا، مما دعاه لسرعة الدخول بحثا عنها، وتفاجأ بوجودها مضرجة بالدماء اثر تلقيها 3 طعنات متفرقة في جسدها، كما عثر على سكين على ما يبدو أنها استخدمت في الجريمة.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان وقوع الجريمة لمتابعة الإجراءات.

وتواجد في موقع الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح ومدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس وعدد من رجال الأمن.