وفيات اليوم الاثنين 13/ 2/ 2017

< محمد صالح حسن طالب الكندري، 81 عاما، (شيع)، الرجال: الشعب، ق4، ش40، ديوان الكنادرة، تلفون: 99528828، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش109، م14، تلفون: 99459747 < سلمان عبد الله مشيلح المرزوق، 70 عاما، (شيع)، الرجال: عبدالله المبارك، ق3، ش303، م20، تلفون: 94974999، النساء: الرابية، ق1، ش41، م14، تلفون: 97932529 < عقاب مارق العتيبي، 82 عاما، (شيع)، الرجال: صباح الناصر، ق1، ش22، م14، تلفون: 99549956، النساء: السلام، ق5، ش515، م53، تلفون: 65556526 < محمد عبد الهادي فهيد الشلاحي، 78 عاما، (شيع)، الرجال: اشبيلية، ق4، ش422، م9، تلفون: 97700882، النساء: الرابية، ق1، ش41، م6، تلفون: 99744127 < شجاع مطلق يعقوب المطيري، 46 عاما، (شيع)، العارضية، ق6، ش1، م54، تلفون: 99888255 < مي يوسف حسين العنزي، 35 عاما، (شيعت)، الرجال: العارضية، قاعة الخرينج، تلفون: 99575356، النساء: عبد الله المبارك، ق1، ش111، م17، تلفون: 97587070 < النوري صحن المفرج، أرملة/ مطلق حصين المفرج الهاجري، 89 عاما، (شيعت)، الرجال: الدوحة، ق1، ش5، م62، تلفون: 99055581، النساء: الدوحة، ق1، ش6، م14 «إنا لله وإنا إليه راجعون»