“الأوقاف”: زيادة عدد الحجاج الكويتيين في موسم الحج المقبل

بحث وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بدولة الكويت فريد عمادي اليوم الاثنين مع وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي الدكتور حسين الشريف والمسؤولين في الوزارة الترتيبات الخاصة بحجاج دولة الكويت لموسم الحج المقبل.

وقال العمادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إنه ناقش مع المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية جميع الترتيبات الخاصة بحجاج دولة الكويت المقررة لموسم الحج المقبل منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرتها بما فيها خدمات الطيران والتنقل والسكن والعيشة والخدمات الصحية وغيرها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت أيضا الأعداد المقررة لحجاج دولة الكويت في موسم الحج المقبل بعد صدور قرار الحكومة السعودية إعادة رفع أعداد الحجاج والذي سيسهم في رفع عدد الحجاج القادمين من دولة الكويت لهذا العام إضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة بالحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الجهات المختصة.