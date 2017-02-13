الأنصاري: تأثرنا بالتقشف.. زيادة موازنة الجامعة في أبريل المقبل

أكد مدير جامعة الكويت، د. حسين الأنصاري، تأثر الجامعة بالتقشف الذي حدث في ميزانيتها للسنة المالية 2016 ــ 2017، لا سيما في الأبحاث العلمية والزيارات الميدانية والمشاريع الطلابية، إضافة إلى الانتدابات.

وبيّن الأنصاري، في تصريحه للصحافيين، بالمعرض الذي نظمته جامعة الكويت لمشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال، في غرفة تجارة وصناعة الكويت ،بمشاركة 8 جامعات ومؤسسات تعليمية كويتية، أن التقشف أدى إلى توجه الجامعة إلى إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص، كالبنوك والشركات الخاصة، من أجل تلقي الدعم منها وتنظيم بعض المؤتمرات والندوات.

وتمنى الأنصاري أن يتم دعم ميزانية الجامعة للسنة المالية المقبلة 2017 ــ 2018 من قبل وزارة المالية، التي سيتم الإعلان عنها في مطلع أبريل المقبل، مشيراً الى أن هناك أخباراً ووعوداً حولها بالخير.

وعن مبادرة عرض المشاريع، أكد الأنصاري أن دور الجهات الأكاديمية لا يقتصر على الجانب التعليمي، بل يجب أن يركز على تزويد الشباب بالخبرات العملية والأدوات الإبداعية، مع تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى ابتكارات.

وبيّن الأنصاري أن سعي الجامعة لإطلاق مبادرة مشروعStartup Kuwait لريادة الأعمال، جاء مترجما لاستراتيجيتها الهادفة لدعم وتمكين الشباب على تقديم الأفضل، تبنياً لرؤية سمو أمير البلاد، وإيماناً بقدرات الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.