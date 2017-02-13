“القوى العاملة”: 67 ألف مواطن يتقاضون العلاوة الاجتماعية

أعلنت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة في برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري، أن إجمالي عدد المتدربين في عام 2016 بلغ 45 ألفا و546 متدربا، وأن إجمالي متقاضي العلاوة الاجتماعية بلغ 66714 موظفا.

وأشارت الأنصاري خلال كلمتها في اليوم الثاني من مؤتمر التعلم المؤسسي، إلى سعي برنامج إعادة الهيكلة في تحقيق عدد من التوصيات، أبرزها «تكويت المهن القيادية في القطاع الخاص وإقرار مقترح لقرار الابتعاث والدورات الخارجية للعاملين في القطاع الخاص والجهات الداعمة».

وأضافت أن البرنامج يسعى إلى إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية، ودعم المشاريع الصغيرة بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة.