الرئيس الإيراني يزور مسقط والكويت الأسبوع الجاري

أعلن مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني أن الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان والكويت تلبية لدعوة رسمية من السلطان قابوس والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال برويز إسماعيلي مساعد مدير مكتب الرئيس إن الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا تلبية لدعوة من سلطان عمان وأمير دولة الكويت، الأربعاء 15 فبراير.

وأوضح مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني أنه من المتوقع أن يجري روحاني لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين العمانيين في العاصمة مسقط.

وتابع أن روحاني سيغادر مسقط مساء الأربعاء متوجها إلى الكويت، مشيرا إلى أنه سيجري محادثات خاصة ولقاءات أيضا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتيين.

وبين إسماعيلي أن الرئيس حسن روحاني وخلال زيارته سيرافقه عدد من الوزراء والمستشارين، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص الإيراني، مضيفا أن من أهم محاور الزيارة بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية في القطاعين الحكومي والخاص وبحث القضايا الاقليمية.

كما أفاد بأن روحاني سيعود في اليوم نفسه إلى طهران.