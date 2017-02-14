حمدان العازمي: أرفض التشكيك بأعضاء لجنة “الزراعة”.. وملف “الحيازات” سيُحال إلى النيابة

قال النائب حمدان العازمي، في جلسة مجلس الأمة المنعقدة الآن: أعتب علي الإخوان في لجنة حماية الأموال العامة فنحن زملاء لهم في لجنة الزراعة البرلمانية وقرار المحلس أقوي من قرار الرئيس والمجلس قرر احالة الحيازات إلى اللجنة الزراعية ,فلماذا التشكيك في النوايا من يريد الحضور إلى اللجنة الزراعية وحضور التحقيقات حياه الله.

وأضاف: لا نقبل بالمزايدة وكان ما أحد حريص علي المال العام الا الاخوان في لجنة حماية المال العام.. وأيضا لا نقبل التشكيك في الامانة العامة لمجلس الامة ..موضوع الحيازات سيحال إلى النيابة العامة فلماذا الاستذباح من قبل بعض الإخوان في لجنة حماية المال العام .