المرداس: لا يمكن أن يكون ثمن حياة الصواغ.. إيقاف عن العمل 3 أسابيع!

قال النائب نايف المرداس، في جلسة مجلس الامة المنعقدة الان : نتشرف بالرد علي الخطاب الاميري وللاسف اليوم كان هناك تطرق للدفاع وعدمه عن صاحب السمو ، واميرنا هو والد الجميع وهو في غنى عن الدفاع عنه.. المواطن يحتاج الكثير منا وصار للمجلس قرابة 3 شهور ولم ينحقق شي ويجب ان تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويجب ان يكون هناك تعاون واجراءات جدية لتطوير التعليم ويجب ان يكون هناك ربط لمخرجات التعليم وسوق العمل.

وتابع: نشد علي يد وزير الصحة الذي تحمل ارثا كبيرا من السابق ولكن نضعه تحت المجهر ويجب ان يحصل الوزير علي الدعم من السلطة التنفيذية طالما هو يسير في اتجاه الاصلاح، و جمعان الحربش سلم وزير الصحة بعض المستندات ولن نسمح لاحد ان يقف في وجه وزير الصحة في مسيرته الاصلاحية ,ويجب ان تكون هناك لجنة تحقيق أخري في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ فلا يعقل ان قضية خطيرة كهذه يكون العقوبة فيها مجرد ايقاف ثلاثة اسابيع فقط.