النواب الدقباسي ووليد الطبطبائي وعسكر والعتيبي يؤدون اليمين القانونية في البرلمان العربي

ادى اربعة اعضاء من مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء اليمين القانونية كاعضاء جدد في البرلمان العربي وذلك في مستهل اعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

والاعضاء الجدد هم الدكتور وليد مساعد الطبطبائي وعلي سالم القباسي وخالد مؤنس العتيبي وعسكر عويد العنزي.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي تطورات الاوضاع في المنطقة وفي صدارتها القضية الفلسطينية والازمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق ودور البرلمان العربي حيالها.

وتركز الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة نتائج الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد بالقاهرة السبت الماضي وما صدر عنه من قرارات وتوصيات تم رفعها للقمة العربية المقررة بالاردن في نهاية مارس المقبل.

وسبق الجلسة العامة اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وناقشت اللجان الاربع محاور العمل في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي الى جانب التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الموحدة وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة.