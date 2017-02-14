منتخب الكويت المدرسي..و”الطماعين”!

حين تتميز الكويت في مجال ما وتنال الانتصار بجدارة نشعر بالفخر والاعتزاز خصوصاً اذا كان اسم الكويت يعتلي الصدارة ويرفرف علمها عالياً بسواعد أبناءها وبناتها واليوم قدم شباب المنتخب الكويتي المدرسي هذا الواجب الذي يستحق الإشادة والتشجيع حيث أنه وصل للمراحل الأخيرة في بطولة كأس (ج) النسخة الثالثة التي تقام في دولة قطر الحبيبة.

كما أخبرني أحد الأخوة بأن الوفد الكويتي ارسل على نفقة وزارة التربية وعملية اختيار اللاعبين لم تكن “خشمك واذنك” بل كانت بآلية احترافية نزيهة مبنية على اختيار الأكفأ من شباب الكويت المميزين والموهوبين أمثال عبدالوهاب الهندي، حسين دشتي، بدر المنصور، عذبي أحمد وسعود قاسم من قبل مدرب وطني متفرغ وادارة وطنية رائعة لذلك تميز لاعبي المنتخب المدرسي ليس على مستوى الانتصارات فقط بل حتى حصول لاعبيه على جوائز عديدة كأفضل لاعب وأكثر هداف وغيرها!

وما جعل هذا المنتخب الكويتي المدرسي مميز ومزدهر في جميع جوانبه هو عدم توافر فيه عناصر ككراسي خمس نجوم وأموال طائلة وأضواء هوليوودية، يبحث عنها “فلان ولد فلان ولد فلان” ويأتيها كل متسلق وطامع في نفسه شهوة التملك وحب النفس ليتصارعوا من أجلها وانما توافرت فيه عناصر بشرية تتجسد بأرواح وطنية، قلوب طاهرة، مهارات، احتراف وخبرة واعداد جيد، فهم من سيستقطب المكانة والمال والأضواء ويصنعها وليس العكس!

فلا أخفي عليك عزيزي القارئ فرحتي وقلقي أيضاً حيث أنني أخشى مستقبلاً أن يبرز هذا المنتخب المجتهد أكثر ويكون له شأن أكبر بعد تميزه وتزداد أهمية كأس (ج) وسط المحافل الرياضية مما يجعل جميع الأنظار تتجه نحوه ويكون الفريق عرضة للطمع والتملك لإبن “علان” خصوصاً في ظل وفاة الرياضة الكويتية وعدم وجود فريق يمثل الكويت عربياً وعالمياً!

عموماً شكراً من القلب للمنتخب الكويتي المدرسي وللوفد المرافق له وكثر الله خيركم وأسأل الله أن يرفع من قدركم كما رفعتوا قدر بلدكم، وأبعد الله عنكم “الطماعين”!

سلمان عبدالله الحبيل

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