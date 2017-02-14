العبدالله يلغي قرار الحمود إيقاف اليوحة والعسعوسي والدويش عن العمل

أصدر وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك قراراً وزارياً يقضي بالغاء قرار ايقاف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بدر الدويش.

وجاء في القرار “تلغى القرارات الوزارية 4،6،7 لسنة 2017 المشار إليها.

من جهته اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي في تغريدة له على “تويتر” قرار ﷴ العبدالله إعادة أمناء الثقافة للعمل وتغيير جهة التحقيق الى الفتوى يدل صراحة على تساهل مع المخطئين وخضوع للضغوط بدل الاصلاح والمعالجة على حد قوله