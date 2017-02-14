العدساني يدعو النواب لحضور جلسة “الإيداعات” غدا ورفض “السرية”

أكد النائب رياض العدساني أن طلب مناقشة ملف الإيداعات ادرج في جدول اعمال المجلس وستتم مناقشته في جلسة الغد، داعيا النواب الى الحضور حتى لا يتم فقدان النصاب.

وقال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم إن ترحيل المناقشة إلى الغد جاء بسبب ازدحام جدول الأعمال وإن الهدف من الطلب هو سد الفراغ التشريعي ومنع تعارض المصالح.

وأوضح العدساني أنه سيكشف كل الاسماء وارقام المبالغ وهذا لا يتعارض مع المادة ٧٩ من اللائحة الداخلية وأن كل الملفات جاهزة لديه.

وأكد أنه مع استمرار الجلسة علنية وفي حالة تحويل الجلسة الى سرية سيكمل مناقشة موضوع الإيداعات لكنه سيستخدم خطوات اخرى.