“واي فاي” على طائرات “الكويتية” أغسطس المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت اليوم الثلاثاء زيادة عدد رحلاتها على شبكة وجهاتها ال36 اعتبارا من مارس المقبل تزامنا مع اطلاق مواعيد الجدول الصيفي للشركة.

وأضافت (الكويتية) في بيان صحافي انها وضعت جدولا مدروسا لتلبية وجهات السفر خلال فترة فصل الصيف بعد نجاح جدول فصل الشتاء وزيادة عدد الرحلات خلاله بنحو 15 في المئة.

وأفادت بأن الجدول الصيفي سيتضمن زيادة عدد الرحلات المتوجهة إلى كل من روما واسطنبول وبيروت ودبي والبحرين ولاهور وتشيناي وكولومبو ودكا ونيودلهي.

وبينت أن مدينة (فرانكفورت) الألمانية ستحتفظ برحلاتها الأربع الأسبوعية مضيفة أنه مع بداية اطلاق جدول الصيف فسيتم السفر على هذه الوجهة على متن طائرات (بوينغ 777-إي.ار300) الجديدة لزيادة نسبة الطاقة الاستيعابية للمسافرين على هذا الوجهة التي ارتفعت بنسبة 58 في المئة.

وأشارت إلى تسيير رحلات إلى عاصمة بنغلادش (دكا) في 15 يوليو المقبل على متن طائرات (بوينغ 777-إي.ار300) فضلا عن زيادة عدد الرحلات المتوجهة إلى هذه الوجهة من سبعة إلى 12 رحلة أسبوعيا.

وذكرت أن رحلات الشركة المتوجهة من وإلى مانيلا وبانكوك ستكون على طائرات (بوينغ 777-إي.ار300) الجديدة اعتبارا من أغسطس المقبل.

ولفت إلى أنها ستكون الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر سبل الراحة والأسرة المسطحة بالكامل على درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى في رحلاتها من وإلى دكا وكولومبو ومانيلا وتشيناي وبانكوك ومومباي.

وأضافت أنه مع حلول شهر أغسطس المقبل “ستكون (الكويتية) الناقل الدولي الوحيد الذي يقدم خدمة ال (واي فاي) على متن رحلاتها من الكويت إلى القاهرة واسطنبول ومانيلا ودكا وكولومبو وكوتشين ومومباي ونيودلهي وتشيناي”.

وقالت انها ستحيل ست من طائراتها إلى التقاعد من بينها أربع طائرات من طراز (إيه 340-إس 300) وطائرتين من طراز (بوينغ 777-إس 200) في أغسطس المقبل متوقعة إضافة وجهة أخرى لشبه القارة الهندية في مايو المقبل.

وتعد (الكويتية) من أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي اذ تأسست عام 1953 بصفتها شركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.