الإمارات تعلن عن مشروع لإيصال البشر إلى المريخ

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، دخولها بشكل رسمي للسباق العلمي العالمي، لإيصال البشر للمريخ، خلال العقود القادمة، من خلال مشروع «المريخ 2117».

وأعلن عن المشروع الجديد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم.

ويتضمن المشروع برنامجا لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية، في مجال استكشاف الكوكب ويستهدف في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ، خلال مائة عام من خلال قيادة تحالفات علمية بحثية دولية، لتسريع العمل على الحلم البشري القديم في الوصول لكواكب أخرى .

كما يحتوي المشروع على «مسارات بحثية متوازية تتضمن استكشاف وسائل التنقل، والسكن، والطاقة، والغذاء على الكوكب الأحمر، كما يتضمن البحث في تطوير وسائل أسرع للوصول والعودة من الكوكب الأحمر، خلال مدة أقصر من المدة الحالية».

وسيبدأ المشروع بفريق علمي إماراتي، ويتوسع خلال الفترة القادمة لضم علماء وباحثين دوليين، وتنسيق جهود بحثية بشرية في مجال استكشاف واستيطان الكوكب الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن الشيخ محمد بن راشد قوله إن «وصول البشر لكواكب أخرى هو حلم إنساني قديم، وهدفنا أن تقود دولة الإمارات جهودا دولية لتحقيق هذا الحلم».

وأكد أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى بناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية وتحويل جامعات الإمارات لمراكز بحثية.

وأضاف أن «دولة الإمارات اليوم ضمن أهم 9 دول في العالم تستثمر في علوم الفضاء، وهدفنا تسريع الأبحاث البشرية في هذا المجال».

وقال الشيخ محمد بن زايد «هدفنا القريب من المشروع هو تطوير قدرات ومهارات وكفاءات أبناء الإمارات».