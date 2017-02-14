وفيات اليوم الثلاثاء 14/ 2/ 2017

> فاطمة عبدالله مرزوق المرشاد، ارملة/ راشد مرشد النملان، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: العارضية، ق1، ش2، م29، تلفون: 66555780، النساء: اشبيلية، ق4، ش446، م9، تلفون: 97778103

> أحمد حسين شعبان مبارك، 72 عاما، (شيع)، الرجال: القرين، ق3، ش24، م19، تلفون: 60655517، النساء: صباح السالم، ق9، ش2، ج2، م35، تلفون: 94770066

> عبدالله سالم عبدالله الهولي، 77 عاما، (شيع)، الرجال: حطين، ق4، ش15، م67، تلفون: 97900540، النساء: القصور، ق7، ش17، م28، تلفون: 96959715

> يوسف ابراهيم خالد الحساوي، 57 عاما، (شيع)، الرجال: العدان، ق2، ش64، م1، تلفون: 97333130، 50871486، النساء: مشرف، ق6، ش7، ج2، م7، تلفون: 97401047

> نواف محمد سعود العنجري، 49 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان العنجري، النزهة، ق3، ش دمشق، تلفون: 22524555، النساء: الروضة، ق4، ش41، م11، تلفون: 22511555

> فيصل سعد ابراهيم الدوسري، 28 عاما، (شيع)، الرجال: الجهراء القديمة، ق1، ش عبدالله بن جدعان، م21، تلفون: 99733852، 99157722، النساء: النعيم، ق4، ش5، م7، تلفون: 99735120

> طلال عايض حامد لافي المطيري، 40 عاما، (شيع)، الرجال: اشبيلية، ق2، ش205، م12، تلفون: 65060566، النساء: العمرية، ق5، ش5، م48، تلفون: 55581180

> مهدي حسين صالح المويل، 80 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، تلفون: 99581699، النساء: الحسينية الحيدرية، القادسية، ق4، ش محمد البدر، م39، (العزاء في فترة العصر فقط)، تلفون: 66775527

> حمدان فالح محمد الهبيدة، 82 عاما، (شيع)، الرجال: عبدالله المبارك، ق5، ش521، م10، (ديوان بدر الهبيدة، الشارع الرئيسي)، تلفون: 97777987، النساء: الأندلس، ق4، ش20، م46، مقابل الدائري الخامس، تلفون: 67702333

> بدر مساعد نجم العطيبي، (37 عاما)، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: العدان، ق2، ش58، م1، تلفون: 66280281، النساء: السرة، ق1، ش8، م59

> لطيفة نجم عبدالله العطيبي، (68 عاما)، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: العدان، ق2، ش58، م1، تلفون: 66280281، النساء: السرة، ق1، ش8، م59

> علي خليل ابراهيم العطار، 47 عاما، (شيع)، رجال: حسينية الجعفرية، ق6، الصوابر بجانب مسجد الإمام الصادق، تلفون: 66404010، النساء: بيان، ق12، ش1، ج5، م21، بجانب مسجد الامام الحسن، تلفون: 97856565

«إنا لله وإنا إليه راجعون»