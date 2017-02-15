روحاني يحمل إلى الكويت “إنذارًا” و”بشارة”

نتظر أن يصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الكويت اليوم بدعوة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعلنت طهران أن روحاني سيقوم بجولة سريعة يبدأها من عمان قبل أن تهبط طائرته في الكويت في إطار سعي الحكومة الإيرانية لترميم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا حميد أبو طالبي، المساعد السياسي لروحاني، «الدول الصديقة» في الخليج، إلى استغلال الفرص، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة في طهران من شهور صعبة مقبلة مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. وقال أبو طالبي في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إن «مبادرة» روحاني بزيارة عمان والكويت «مؤشر على ضرورة الصداقة والأخوة الإسلامية والعودة للعلاقات الإقليمية الودية»، كما اعتبرها «إنذارًا» بضرورة «إنهاء الخلافات الدينية والصراعات الطائفية والعنف الإرهابي وقتل الأبرياء والمشردين والتوتر الإقليمي المتزايد في المنطقة». وفي تغريدة أخرى، اعتبر أبو طالبي الزيارة «بشارة» لتفاهم بين دول الخليج على تأمين الأمن المشترك والقتال الموحد ضد الإرهاب والعنف والتطرف.

وتأتي الزيارة وسط تصعيد أميركي حيال إيران، إثر تجربتها صاروخًا باليستيًا مؤخرًا. وقالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض يدرس الخطوات المقبلة التي يمكن أن تتبعها إدارة دونالد ترمب.