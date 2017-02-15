كلام الناس حاجة متلزمنيش!

لِكي تَعيشْ عليكَ أن تتَقن فنْ التجاهُل بإحترافّ.. ” قيلت ذات يوم “..

إن المجتمع عبارة عن أفراد و بدون الأفراد لا يقوم المجتمع، اذاً نظرة اولئك الأفراد لغيرهم ترتبط بالمجتمع. و لكم مايلي : لكُل فرد في المجتمع الحق بأختيار مساره و تمييز ذاته و ان لنفسه عليهِ حقٌ بأحترامها، اذاً إن اثبت الشخص مكانته بالمجتمع و أصبح جزءا لا يتجزأ منهُ عليهِ بما يلي : أولاً.. أن تقبل جميع الانتقادات سلبية كانت أم ايجابية ، ثانياً.. عليه بأخذها بعين الاعتبار علَ وعسى أن تنجيه من غرقٍ قادم.

أغلبية سكان مجتمع كوكبنا يقولون بأن آراء الناس لا تهم ولكنهم يهتمون لها و الدليل أنه عندما يقال لشاب أن ملابسك غير جذابة، يذهب ليتبضع ملابس ملائمة و إن قيل لفتاة لون شعركِ لا يناسب بشرتكِ تذهب في نفس اليوم لتغيير لونه.. و بذلك نكتشف بأن لكلام الناس تاثير كبير على بعضهم البعض .

يقول البعض بأن لو كان كلام الناس مهما لما بيعت الجريدة ب ١٠٠ فلس ولكن لنركز قليلاً ! ألا نقرأ تلك الجريدة ونتابع أخبار العالم ، اليس نحن من يبتاع تلك الجريدة ب ١٠٠ فلس لقراءة كلام الناس وانتقاداتهم التي ” لاتهم ” ..

لنواجه أنفسنا قليلا بعيدا عن تمثيل القوة و الشجاعة جميع الناس يهمهم رأي غيرهم والا ما كان هناك حبال تواصل بين الناس ولكن لنأخذ ذلك النقد و كلام الناس “غير المهم ” بطرق ايجابية لنأخذ المفيد من آراءهم لنكون أكثر تناغماً مع هذا المجتمع عل وعسى رأي خاطئ غير “مهم” يخرجنا من ظلمةٍ الى نور.

ختاما.. أشكركم لأهتمامكم بآراء الناس و الدليل قرائتكم لرأيي.. اذا الجميع يهمهُ رأي البعض و البعض ينتقد الكل و يستمر الجدال في المجتمع لأنه مجتمع ” تجتمع فيه جميع الامور” .. لِنُكون مجتمعاً زاهراً مبهراً من آراء الناس “غير المهمة”.

كلمات : فاطمة صباح