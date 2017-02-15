لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ تجري تحقيقاً في اتصالات فلين مع روسيا

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل إنه «من المرجح جدا» أن تحقق لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في الاتصالات التي جرت بين مايكل فلين الذي استقال من منصبه مستشارا للرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، أمس الأول الاثنين، وسفير روسيا في واشنطن.

وأضاف مكونيل أن «لجنة المخابرات تحقق بالفعل في التدخل الروسي في انتخاباتنا.. ومن المرجح جدا أنها تريد النظر في هذه الواقعة، إنها تملك صلاحية القيام بذلك».

وكان فلين قد استقال، الاثنين، بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه هذا المنصب، بعد كشف النقاب عن مناقشته العقوبات الأميركية على روسيا مع سفير موسكو لدى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب منصبه.

من جانبه، قال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي طلب من مستشاره للأمن القومي فلين الاستقالة بعد تراجع مستوى الثقة في فلين إلى الحد الذي شعر معه إنه يجب تغييره.

وبعد يوم من استقالة فلين، قال سبايسر إن ترامب شعر بقلق من قيام فلين بتضليل مايك بنس، نائب الرئيس، في شأن اتصالاته مع المسؤولين الروس قبل تولي ترامب الرئاسة، وقال إن ترامب كان يراجع موقف فلين منذ بضعة أسابيع.

وفي ظل دعوات في الكونغرس لفتح تحقيق بهذا الشأن، قال سبايسر إن المستشار القانوني للبيت الأبيض راجع الوضع ويعتقد أن قضية فلين ينظر لها «ليس باعتبارها مسألة قانونية، بل مسألة ثقة».

وذكر سبايسر أنه تم إبلاغ ترامب بمحادثات فلين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، وطلب من المستشار القانوني مراجعة القضية.

وأضاف أن ترامب لم يطلب من فلين مناقشة العقوبات الأميركية على روسيا مع الديبلوماسي الروسي.