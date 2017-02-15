«الخارجية» لروحاني: مطلوب محاسبة المسيئين لقادة التعاون

يزور الرئيس الإيراني د. حسن روحاني البلاد اليوم، حيث يجري مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن استياء الكويت وألمها تجاه ما بدر من إساءة لقادة دول مجلس التعاون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وأكد في تصريح أن هذا الاستياء يأتي إيمانا منا بأن ما يمس دول مجلس التعاون يمس الكويت، ونتطلع إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الذين أساؤا للقادة.

وأضاف الجارالله أن «الكويت ترحب بزيارة الرئيس الإيراني، ونأمل أن تسهم بدعم حرصنا على تحقيق الحوار بين دول «الخليجي» وإيران في ضوء الرسالة التي حملها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من سمو الأمير إلى القيادة الإيرانية أخيرا»، موضحا أن «الأسس المطلوبة لهذا الحوار – والتي تضمنها الرسالة – متمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون واحترام سيادتها والحرص على علاقات حسن الحوار ، وهي مبادئ نص عليها ميثاق الأمم المتحدة».

وتابع: نتطلع أيضا إلى أن تسهم هذه الزيارة من خلال تحقيق ذلك الحوار في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة