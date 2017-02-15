“الأخضر” يكسو مؤشرات “البورصة” الثلاثة في بداية التداول

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 صباح اليوم الاربعاء بواقع 21 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6772 نقطة و 04ر1 نقطة للوزني و 23ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 11 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 2ر130 مليون سهم تمت عبر 1906 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم الشركات (الإثمار) و(أعيان) و(المستثمرون) و(الاولى) و(مزايا) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجوان) و(بيان) و(معادن) و(الخصوصية) و(ايفكت) الأكثر ارتفاعا.