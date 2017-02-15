واقعية خالد الجراح

جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير كان نجمها وزير الداخلية الفريق خالد الجراح لصراحته المعتادة في طرح القضايا دون بهرجات إعلامية لم يتعود عليها البعض !

وذكر في قضية انتشار المخدرات ان رجال الداخلية ستستمر بمحاربة تجارة المخدرات، ومن مُنطلق الواقعية ذكر انهُ لن يتم القضاء على هذه ” الآفه ” التي تفتك بشبابنا بشكل كامل ومع ذلك نحن مُصرين على محاربتها بكل قوه .

وهذه الصراحة لم تعجب البعض من البرلمانيين الذيين كانوا وما زالو يزايدون على قضايا الأمه فهاجموا الوزير تحت شعار كيف لك أن تعترف بأنك لن تقضي على هذه الآفه وتجتث عروقها .. وانساقت بعض وسائل الاعلام لهذا الخبر ! وتم اجتزاء التصريح بشكل مُتعمد ! للتضليل

ونحن نقول للمعترضين لا توجد دولة بالعالم لا تعاني من هذه الآفة ، ولكن جميع الدول تحاربها وتحاول الحد من انتشارها .

وإن كان هذا الكلام غير واقعي وغير صحيح نقول لكم قول الله سبحانه { هتوا برهانكم ان كنتم صادقين }

ام المطلوب من الوزير ان يقول لن ” ننتظر وصول المخدرات للكويت ! ولكن نحنُ من سوف يذهب لهم بعقر دارهم و نحاربهم ..

سؤال نوجهه لمن هاجم واقعية الوزير الفريق خالد الجراح .

هل أصبحنا بزمن نستهوي فيه ” الأكشن ” الإعلامي ونرفض فيه ” الواقعية ” بالتعاطي السياسي والأمني ؟

رصاصة

عندما تجتمع على مهاجمتك بعض وسائل الإعلام ….. !! تأكد انك بالطريق الصحيح .