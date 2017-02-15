الكندري سألت عن عدد الوافدين في كل وزارة ولم يجيب سوى “الخارجية”.. هذ محاولة للتلاعب

قال النائب عبد الكريم الكندري عن سؤاله لوزير الخارجية بافادته عن عدد الوافدين العاملين في ديوان وزارة الخارجية والجهات التابعة للوزير: ان اجابة وزير الخارجية وصلتني وكانت مفصله وسيكون لنا بصددها حديث أثناء جلسة مناقشة التركيبة السكانية .. ولكن اجابات باقي الوزراء لم تصلنا ولا نعلم السبب هل هي محاولة من الوزراء للتلاعب في الاحابة واخفاء أسماء وافدين موجودين في مكاتبهم واخص بالذكر وزارة التربية ..فيه 96 الف وافد يعمل في القطاع الحكومي ولدينا المعلومات والاعلانات التي نشرت خارج الكويت

وتابع في جلسة مجلس الأمة المنعقدة الان: بعض الوزراء بدأوا في التعاون وانهاء اعمال الوافدين في وزاراتهم واخص بالذكر وزير العدل ..المعلومات تصلنا من الكويتيين انفسهم في الوزارات التي يعملون فيها.. فكم من وزير ذهب من علي هذه المنصة بطرح ثقة بسبب مستشاريه الوافدين ..الموضوع بالنسبة لنا أولوية.