العزب: الحكومة ليست طرفا في قضية “الإيداعات”.. النقاش نيابي نيابي!

برر وزير العدل فالح العزب امتناع الحكومة عن التصويت في قضية الإيداعات المليونية بقوله : اثناء مناقشة الطلب من الاخوة النواب امتنعنا علي اعتبار الحكومة ليست طرفا في هذه القضية والنقاش نيابي نيابي .. والمتهم برئ حتي تثبت ادانته ولا عقوبة الا بنص ..والتعرض للنيابة العامة لن أسمح فيه شخصيا في هذه القاعة ولا نريد ان نتحمل وزر الصمت.. النائب العام قال لا عقوبة ولا جريمة الا بنص ..ولانقبل بالحديث عن الحكومة طرفا في هذا الأمر.. فنحن نتحدث عن هذه الحكومة الحالية، ولن نسمح بالتعرض لكرامات الاشخاص تحت ذريعة ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من اراء داخل قبة البرلمان