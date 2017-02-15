“البلدية”: إزالة 348 مخيما مخالفا منذ بداية موسم التخييم

ازالت بلدية الكويت لغاية شهر يناير الماضي 348 مخيما مخالفا لقوانين ولوائح البلدية منذ بداية موسم التخييم 2016/2017 الذي بدأ في الاول من نوفمبر عام 2016.

وقالت البلدية في تقرير صحافي اليوم الاربعاء انها وجهة 424 انذارا لمخيمات مخالفة منذ بداية موسم التخييم في محافظة الجهراء فيما وجهة 123 انذارا لمخيمات مخالفة في محافظة الفروانية و53 انذارا لمخيمات مخالفة في محافظة الأحمدي.

وأوضحت ان عدد المخيمات المرخصة من قبل البلدية لموسم 2016/2017 بلغ 1222 مخيما مؤكدة حرص البلدية على توفير خدماتها في أماكن التخييم من توزيع حاويات ومتابعة المخيمات والتأكد من وجود تراخيص بشكل دوري.

وأشارت البلدية إلى تحرير 56 مخالفة من قبل مفتشي محافظتي الجهراء والأحمدي للبقالات وأماكن التأجير للدراجات النارية في البر داعية جميع مرتادي البر بالالتزام التام لقوانين وأنظمة البلدية .