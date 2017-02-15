‏في هذا الزمن اصبحت الكلمات فارغة

‏و الوفى موجود في الحيوانات لا بالبشر

‏و الشرف مجرد لعبة يتسلى بها الكثير.

كلمات بلا معنى: كان العرب قديماً ينتقون ألفاظهم بحرص، حتى بكلامهم يضربون الامثال، أما الان اصبح الكلام كالهواء بلا معنى، بلا لون و بلا هيبة. ترى ماذا تغير؟

الوفى: اصبح الوفى عيباً في زمن قل به العيبَ؛ كثرت الخيانات و كثرت الصراعات ما بين الازواج و الاصدقاء و الزملاء، اصبحت العوامل الاساسية للعيش: الغيرة، الكرة، الحقد و (الواسطات)، ترى ماذا تغير؟

الشرف: قد يفهم (البعض) ان الشرف هو فتاة فقط.

يسرني ان اخبركم ان الفتاة مساوية للرجل، جملة (الريال شايل نفسه) قديمة، فبدأ البعض يستصغر الفتيات (بعبارات) بظن انها ستغير من نفسها لانه (تحرش فيها) حيث انه يجهل بأنه جنى على نفسه و هذا يأثر عليه بطريقة سلبية، اقل ما سيقال عنه (ما تربى) لان (كلنٍ على ما تربى حكى)، اصبح الناس لا يحترمون شرف الغير ولا يؤمنون ب(الدنيا دوارة)، ترى ماذا تغير؟

بقلم/ اصيله الرفاعي