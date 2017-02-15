دبي تفتتح غدا أول حديقة حيوانات افتراضية

يُكشف غداً الخميس عن أول متنزه وحديقة حيوانات افتراضية في دولة الإمارات العربية، وستفتح الحديقة أبوابها للإعلاميين والزوار صباح غد في دبي مول.

وستقدم الحديقة للزوار تجربة فريدة مليئة بالإثارة والمتعة، حيث سيتمكن الزوار من رؤية الحيوانات وكافة الأشياء الموجودة داخل الحديقة بتقنية الواقع الافتراضي، وسيعيش الزائر يوماً مع الحيوانات كما لو كان يتنزه داخل حديقة حيوانات حقيقية.

ومن المتوقع أن تكون الحديقة تفاعلية، أى أن كافة محتوياتها ستتفاعل مع الزوار، وستتحرك الحيوانات وستكون قابلة للتفاعل وستشرح نفسها.