“التربية”: 200 ألف دينار من بيت الزكاة لدعم صندوق “البدون”

كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة، عن توجه بعض الهيئات الخيرية والمؤسسات لدعم الصندوق الخيري، معلناً عن وصول 200 الف دينار دعما مبدئيا للصندوق من بيت الزكاة.

وأوضح الحويلة، على هامش حفل تكريم الطلبة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم الذي نظمته المدرسة الدولية الباكستانية ، ان الصندوق يقوم بواجبه من خلال دعم الطلبة «البدون»، لاسيما انه أنشىء بقرار من مجلس الوزراء ومستمر في سياسته، مؤكداً ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتعليم جميع ابنائها.

وكشف عن تشكيل لجنة في ادارة التعليم الخاص لشؤون الطلبة والنظام المدرسي، هدفها توفير خصوصية في اللائحة المدرسية وشؤون الطلبة تتناسب مع متطلبات المدارس الخاصة، وذلك بعد تحديث مبنى الادارة وافتتاح صالتين للمعادلات وشؤون الطلبة والامتحانات.