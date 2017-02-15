قائمة “الوسط الديموقراطي” في جامعة الخليج ترفض تعديل المادة 79: الكويت دولة مدنية تستوعب جميع الأديان

أصدرت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج بيانا بخصوص تنقيح المادة (79) أكدت فيه رفضها هذا التنقيح على حد وصفها

وقالت القائمة في بيانها الكويت بنيت على اساس ان تكون دولة مدنية و يجب ان تستوعب جميع الأديان، لذى يجب احياء كل مواد الدستور و و تفعيل جميع مواده التي تنص بكل صراحة و وضوح على إحترام الحريات و جميع المعتقدات.

وفيما يلي نص البيان:

الدستور هو العقد الإجتماعي الذي يضع الأُطُر العامة و الأساسية للدولة و يحمي حقوق الأفراد و يوفر لهم الضمانات لتنظيم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، و على مر التاريخ نجد الكثير من التجارب التي بائت بالفشل لتنقيح الكثير من مواد هذا الدستور و نرى اليوم محاولةً جديدة لتنقيح المادة (79) و وضع سلطة الشريعة الإسلامية فوق سلطة كلٍ من مجلس الأمة و الأمير.

تزامناً مع هذا الحدث نؤكد في قائمة الوسط الديمقراطي على رفضنا لهذا التنقيح على وجه الخصوص رفضاً قاطعاً، و ذلك لأن المادة (175) من الدستور تنص على عدم جواز أي تنقيح ما لم يكن خاصاً بلقب الإمارة أو المزيد من ضمانات الحرية و المساواة، و إيضا لأن الكويت بنيت على اساس ان تكون دولة مدنية و يجب ان تستوعب جميع الأديان، لذى يجب احياء كل مواد الدستور و و تفعيل جميع مواده التي تنص بكل صراحة و وضوح على إحترام الحريات و جميع المعتقدات.

ختاماً نطالب كل القوى السياسية للتركيز على التصدي للفساد و حل ملف الجنسية و رفع الإيقاف الرياضي و الإفراج عن سجناء الرأي، و عدم الإنجراف وراء كل من يسعى لتنفيذ أجنداته الخاصة، و نؤكد على إننا سنتصدى دائماً لمثل هذه المحاولات التي تسعى بكل جهد لجعل الكويت دولة دينية وسنبقى كما عهدتمونا عثرةً في وجه من يرمي الوطن.