مدرب نابولي: “سان باولو” سيتحول ل”جحيم” في مواجهة الإياب مع “ريال مدريد”

أكد المدير الفني لنابولي ماوريتسيو ساري عقب خسارتهم أمام ريال مدريد 1-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أن ملعب سان باولو سيتحول لـ«جحيم» خلال مواجهة الإياب الشهر المقبل.

كما أعرب مدرب «الآتزوري» عن خيبة أمله بعد فشل خط الوسط في ضبط الإيقاع، وفقدان الكثير من الكرات المشتركة، موضحاً أن الفريق سيحاول تعويض هذه النتيجة خلال مواجهة الإياب.

وصرح: «لا أعتقد أنني بحاجة لتوجيه أي رسالة، ملعب سان باولو سيتحول لجحيم خلال مباراة الإياب، إذا تمكنا من شحن الجماهير معنوياً».

كما أقر بأن الفريق «الملكي» قدم أفضل مباراة له «خلال آخر 3 أشهر» في الوقت الذي لم يقدم فيه فريقه المستوى المأمول.