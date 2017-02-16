“الزراعة”: بسطات في الحدائق العامة.. لتسويق المنتجات الوطنية

كشف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي أن الهيئة «ستخاطب بلدية الكويت للسماح بفتح منافذ تسويقية للمنتج الوطني في عدد من الحدائق العامة انطلاقا من حرص الهيئة على خدمة المزارع الكويتي وتسويق منتجاته».

وأوضح الحساوي انه «سبق لبلدية الكويت ان اعترضت على هذا المقترح بحجة وجود جمعيات تعاونية في المناطق السكنية»، معتبراً ان «وجودها لا يكفي لتسويق كل المنتجات الزراعية بالاضافة الى ان فتح منافذ جديدة في الحدائق العامة سيكون فرصة للتسويق وتسهيلاً على المنتجين والمستهلكين».

ولفت الحساوي إلى انه «ليس كل الحدائق العامة سيكون بها محلات لبيع الخضراوات والفواكه، بل سيتم اختيار بعضها حسب الموقع، وضمان عدم تسببه في أي ازعاج لمن يسكن قريباً من هذه الحدائق».