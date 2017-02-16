الحريتي يقدم شكوى ضد “من أساء إليه” في #الايداعات_المليونية

أعلن النائب السابق حسين الحريتي أنه سوف يتقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من أساء إليه في قضية ما يسمى بـ”الإيداعات المليونية”.

وقال الحريتي، في تصريح صحفي، أن كل ما أثير حول هذه القضية مؤخرا هو كلام مرسل تم الرد عليه بالأدلة في حينه أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدا أن “إثارة هذه القضية تحت قبة عبدالله السالم الغرض منه تصفية حسابات سياسية قديمة بين أطراف متصارعة يعرفها الشعب الكويتي”.

وختم الحريتي قائلا: “من يدعي أن لديه أدلة حول هذه القضية فليصدق مع نفسه، وليصدق أمام الشعب الكويتي ويواجهنا في ساحة القضاء”.