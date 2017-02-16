انفانتينو: استضافة مشتركة لأربع دول في كأس العالم 2026

أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو إلى انفتاحه على احتمال استضافة مشتركة وصولا إلى أربع دول، لكأس العالم 2026 التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.

وقال السويسري للصحافيين بعد اجتماع للاتحاد الدولي في الدوحة “بالنسبة الى سنة 2026، بدأت الآن عملية الترشح، واتخذنا قرارات مهمة” ابرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 حاليا الى 48 موزعة على 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات.

أضاف “سنشجع على استضافة مشتركة لكأس العالم (…) علينا ان نظهر ان الفيفا منطقي وعلينا التفكير بالاستدامة على المدى البعيد”.

أضاف “اذا بحثنا في كأس العالم والمتطلبات التي نفرضها على الدول المضيفة، سنجد ان عددا قليلا منها قادر على توفيرها (…) يتماشى بشكل مثالي مع استدامتنا وارثنا ان نجمع ربما بلدين، ثلاثة، او اربعة قادرة على التقدم بمشروع مشترك، مع ثلاثة ملاعب أو أربعة أو خمسة لكل منها”.

وأوضح انه “من المحبذ” ان تكون الدول المضيفة قريبة جغرافيا من بعضها البعض، ما يعزز الترجيحات باحتمال وجود ملف مشترك اميركي شمالي لاستضافة مونديال 2026.