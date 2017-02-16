وفيات اليوم الخميس 16/ 2 / 2017

> الشيخ خالد الحمد المالك الصباح، 64 عاما، (شيع)، رجال: قصر بيان، ديوان آل صباح، تلفون: 25398888، نساء: قرطبة، ق4، ش1، ج1، م18، تلفون: 25319090.

> عبدالعزيز سعود مرزوق المطيري، 48 عاما، (شيع)، عبدالله المبارك، ق7، ش710، م41، تلفون: 94400977.

> فله نهار عوده الظفيري، زوجة/ صايد صندوح الظفيري، 58 عاما، (شيعت)، رجال: الجهراء القديمة، ق5، ش3، م26، تلفون: 66228511، نساء: القصر، ق4 ب، ش6، م17، تلفون: 99890333.

> لولوه ناصر منصور الصقلاوي، 75 عاما، (شيعت)، رجال: العمرية، ق3، ش101، م39، تلفون: 97571303، 99849484، نساء: الرابية، ق2، ش25، م35، تلفون: 97593737.

> مكية كمال علي بن محمد، أرملة/ أحمد حسين علي بن محمد، 68 عاما، (شيعت)، رجال: الشهداء، ق3، ش314، م28، تلفون: 99644962، نساء: الرابية، ق1، ش36، م15، تلفون: 99064515.

> شاهة أحمد محمد الكندري، أرملة/ محمد عبدالرحمن جعفر الكندري، 92 عاما، (شيعت)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99037239، نساء: الروضة، ق5، ش51، م42، تلفون: 97681718.

> عبدالرحمن زيد السعيد، 89 عاما، (شيع)، رجال: الأندلس، ق12، ش9، م21، مقابل مسجد الياقوت، تلفون: 99833373، 99111231، نساء: مبارك الكبير، ق7، ش7، م7، تلفون: 97878648.

> خالدة ناصر الصالح الصقعبي، 62 عاما، (تشيع التاسعة صباح يوم غدٍ الجمعة)، رجال: النزهة، ق2، شارع الصقعبي، ديوان الصقعبي، تلفون: 66633326، نساء: كيفان، ق4، شارع القدس، م16، تلفون: 22516072.