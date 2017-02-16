العبدالله: مشروع “التطبيقي” لإنتاج وتوزيع الشتلات البرية.. إنجاز كبير نفخر به

أشاد وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، بمشروع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنتاج وتوزيع الشتلات البريه.

ووصف العبدلالله المشروع ب” الإنجاز الكبير”، مؤكدا أنه فخرا للهيئة والشباب الوطني القائم على المشروع.