العبدالله: مشروع “التطبيقي” لإنتاج وتوزيع الشتلات البرية.. إنجاز كبير نفخر به

أشاد وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، بمشروع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنتاج وتوزيع الشتلات البريه.
ووصف العبدلالله المشروع ب” الإنجاز الكبير”، مؤكدا أنه فخرا للهيئة والشباب الوطني القائم على المشروع.
أشاد وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، بمشروع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنتاج وتوزيع الشتلات البريه.
ووصف العبدلالله المشروع ب” الإنجاز الكبير”، مؤكدا أنه فخرا للهيئة والشباب الوطني القائم على المشروع.
تعليق واحد
لاتوزعون شتلات وزعوا مدربين ودكاترة خلوا الشعب تفتح للطلبة يسجلون ويتخرجون بدال المنتدبين اللي يكرفون ابلاش لوجه الله بديرة خير😏