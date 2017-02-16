سبر أكاديميا

العبدالله: مشروع “التطبيقي” لإنتاج وتوزيع الشتلات البرية.. إنجاز كبير نفخر به

محرر المحليات
منذ 3 ساعات
تعليق واحد

أشاد وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، بمشروع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنتاج وتوزيع الشتلات البريه.

ووصف العبدلالله المشروع ب” الإنجاز الكبير”، مؤكدا أنه فخرا للهيئة والشباب الوطني القائم على المشروع.

الوسوم

تعليق واحد

  • لاتوزعون شتلات وزعوا مدربين ودكاترة خلوا الشعب تفتح للطلبة يسجلون ويتخرجون بدال المنتدبين اللي يكرفون ابلاش لوجه الله بديرة خير😏

    Reply
أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *