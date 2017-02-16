دبي تحتضن أول ناطحة سحاب دوّارة في العالم.. ثمن الشقة 30 مليون دولار

تسعى مدينة دبي لتكون رائدة في المجال المعماري، حيث تخطط لبناء ناطحة سحاب دوّارة بزاوية 360 درجة، لتنتهي أعمال البناء بحلول العام 2020.

وتم اقتراح بناء هذا «البرج الديناميكي» منذ عام 2008، من قبل المهندس المعماري لإيطالي، ديفيد فيشر، ووفقا للمقترح فإن ارتفاع البرج سيصل إلى حوالي 80 طابقا، تظهر جميعها في حركة مستمرة، ناهيك عن أنها تتيح للناظرين مشهدا مثيرا للغاية.

ويمكن لكل جزء من المبنى التحرك بشكل مستقل وبزاوية 360 درجة، ويمكن للمقيمين التحكم في سرعة الدوران، أو إيقافه تماما، عبر أوامر صوتية بسيطة، إلا أن الجانب الذي قد يبدو سيئا في هذا المبنى المستقبلي أن تكلفة الشقة الواحدة ستكون 30 مليون دولار.