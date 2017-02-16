نصرالله: ترمب ونتنياهو أعلنا وفاة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إن نتيجة اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أشارت فعليا إلى موت مسار المفاوضات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله في حديث بثه التلفزيون على الهواء «اليوم وبعد ما صدر عن اللقاء بين نتنياهو وترمب حقيقة ما ببالغ أنا إذا بقول: أمس أعلن بشكل شبه رسمي وفاة المسار التفاوضي. أعلنت الوفاة.. انتهى الموضوع».

وتخلى ترمب، أمس الأربعاء، عن التزام أميركي طويل الأمد بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال نصر الله «بالنسبة للإسرائيليين ما في شيء اسمه دولة فلسطينية»، مضيفا أن حل الدولتين هو العنصر الوحيد الذي كان يبقي باب المفاوضات مفتوحا.

وحذر نصر الله من أن حزب الله سيقاوم مقاومة شرسة في أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل إذا أعطى ترمب الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم عليهم داخل لبنان، لكنه قلل من احتمال نشوب مثل هذه المعركة.

وحاربت إسرائيل حزب الله لمدة شهر في 2006 واستهدفت الجماعة وقادتها العسكريين في عدة ضربات قاتلة في سورية في الأعوام الماضية لكن لم تقع مواجهة مباشرة بينهما.