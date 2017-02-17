“هيئة الرياضة” تنعى لاعب خيطان لكرة القدم للبراعم وتفتح تحقيقا بأسباب الوفاة

نعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية اليوم الخميس لاعب نادي خيطان لكرة القدم للبراعم فيصل طلال المطيري الذي وافته المنية أثناء لقاء فريقه مع نادى الشباب مؤكدة فتح تحقيق بهذا الحادث وذلك لعدم تواجد سيارة اسعاف وطاقم طبي متخصص أثناء اللقاء للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد نائب مدير عام الهيئة بالانابة الدكتور حمود فليطح في بيان صحفي ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصر لعدم توفير متطلبات الرعاية الطبية اللازمة اثناء المباراة.

وأوضح فليطح ان الهيئة تعتزم اتخاذ خطوات “عاجلة وفورية” لتأمين جميع الرياضيين واصدار تعميم إلى جميع الهيئات الرياضية بعدم تسجيل اي لاعب الا بعد إرفاق ما يثبت خضوعه إلى جميع الفحوصات الطبية التي تأكد خلوه التام من اي أمراض تمنع ممارسته للرياضة.

واشار الى ان الهيئة ستبدأ على الفور في مشروع انشاء ملف طبي لكل رياضي يتضمن الحالة الصحية ونتائج الفحص الطبي الدوري لجميع الرياضيين متقدما بخالص العزاء إلى أسرة اللاعب.