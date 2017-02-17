ترمب: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتعهد في كلمة أعقبت تسميته ألكسندر أكوستا وزيرا للعمل بمواصلة الضغط على طهران.

وجدد الرئيس الأميركي انتقاده للاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما.

وعلى الصعيد نفسه، نفى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الخميس أن يكون قد ألمح في لقائه مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت إلى أن واشنطن تخطط لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وردا على سؤال بشأن تقرير نقل عن إيرولت قوله إنه جاءه انطباع بأن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق، قال تيلرسون للصحفيين قبل اجتماع مع نظيره الأرجنتيني “لم أترك مثل هذا الانطباع”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قال للصحفيين عقب اجتماعه مع تيلرسون إن هناك خلافات واضحة في الرأي بين البلدين الحليفين بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث تريد الولايات المتحدة مراجعته بالكامل.

في سياق آخر، أعلن ترمب أنه يعتزم إصدار مرسوم جديد الأسبوع المقبل حول سياسة الهجرة، بدلا من المرسوم السابق المثير للجدل الذي رفضته المحاكم الأميركية.

وفي تعليقها، قالت وزارة العدل إنه في ضوء التبديل المرتقب ينبغي لمحكمة الاستئناف الأميركية الدائرة التاسعة ألا تعيد النظر في حكم سابق علق الأمر الذي أصدره ترمب