هكذا تعالجون الإسهال والإمساك بالغذاء

الإمساك والإسهال مشكلتان صحّيتان يكمن حلّهما بالغذاء أولاً. فالنظام الغذائي يساهم بشكل أساسي في خلق هاتين المشكلتين، وأيضاً يساعد في حلّهما.

تقول اختصاصية التغذية اللبنانية جوزيان الغزال: “من يعانون من الإسهال تفقد أجسامهم الكثير من السوائل، لذا يجب التعويض أولاً بشرب كميات كافية من المياه، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أيام تعتبر الحالة مرضية ويجب استشارة الطبيب”.

وتُنبّه الغزال في حديث إلى “العربي الجديد”، من خطورة تناول المصابين بالإسهال البهارات والمقالي والأطعمة الغنية بالألياف، كخبز القمحة الكاملة وقشر الفواكه والحبوب، بالإضافة إلى الأطعمة الدسمة والحليب والخضار، ما عدا الجزر المسلوق والبطاطا المشوية. وتدعو إلى “الابتعاد عن جميع أنواع الفواكه، خصوصاً الخوخ، وتناول الموز الناضج فقط”.

وتنصح كذلك بالإكثار من تناول اللبن، شرط أن يكون خالياً من الدسم، لأنّ السكريات والدهون تزيد من حالة الإسهال. “كذلك، فإنّ الأجبان الصفراء والكريمية تزيد من الإسهال، لذا يجب اختيار الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، وجميع الأطعمة التي تحتوي على السكريات، كالعسل والحلاوة والدبس والمربيات والسكر الأبيض، لما لها من تأثير سلبي قوي في زيادة حدّة الإسهال، لذا يجب تجنّب تناولها طوال مدّة الإصابة”. تضيف: “كما نعلم جميعاً، فإنّ العصائر تحتوي أيضاً على السكر ويجب الابتعاد عنها، لكنّ النشويات جيدة ومن الأفضل تناولها في هذه الحالة، كالأرزّ والبطاطا المسلوقة والمشوية والخبز الأبيض وليس الأسمر وخبز النخالة والخبز المرقوق”.

تُحبّذ الغزال اختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدسم وغير المقلية. وفي السكريات فإنّ اللجوء إلى المحليات الاصطناعية التي يتناولها مرضى السكري ممن يتبعون حمية، يؤثر بشكل سلبي، فهي تزيد من حالة الإسهال، أما صدر الدجاج فهو مفيد في حال كان مشوياً أو مسلوقاً. تتابع: “يجب تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، منها المشروبات الغازية والقهوة والشاي والنسكافيه، لأنّها مساعدة على الهضم وتزيد من حالة الإسهال، ومثلها اليانسون. ويجب الإكثار من شرب المياه في حالتي الإسهال والإمساك”.

أما في حالة الإمساك، فتقول: “يجب تجنّب البهارات، خصوصاً الفلفل الحار والبطاطا والأرز، والإكثار من الحركة، وشرب العصائر والسوائل والمياه، وتناول الألياف والخضار، خصوصاً السبانخ والملوخية والبامية واللوبياء وكلّ ما لونه أخضر، بالإضافة إلى الفواكه”.