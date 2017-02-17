سعر سلة خامات اوبك يرتفع اربعة سنتات ويستقر عند 14ر53 دولار للبرميل

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الجمعة ارتفاع سعر سلة خاماتها يوم الخميس الماضي بواقع اربعة سنتات ليستقر عند 14ر53 دولار للبرميل بعد ان كان 10ر53 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة في العام الماضي بلغ 76ر40 دولار للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري.