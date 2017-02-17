إصابة 18 شخصاً إثر انقلاب قطار ركاب قرب الدمام

أوضح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية المكلف د. رميح الرميح أن الأسباب الأولية لحادث قطار الركاب رقم (١٤) الذي وقع عند الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة كان نتيجة إنجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو (١٠) قرب الدمام بسبب تعرضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي والتي أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم (٥).

وأشار أنه فور وقوع الحادث تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تم تشغيل القطار الإحتياطي لنقل جميع الركاب والبالغ عددهم (١٩٣) راكب إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (٦) ؛ وعند وصولهم إلى محطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم (١٨) حالة كانت إصاباتهم بسيطة.

كما تم إغلاق الخط المتضرر في حينه، وباشرت المؤسسة صباح اليوم إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار تمهيداً لاستنئاف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.

وأعربت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية عن أسفها الشديد لهذا الحادث وتقدم اعتذارها لعملاءها الكرام وفي الوقت ذاته تشكر جميع الجهات الأمنية والطبية التي باشرت الحادث مع فريق المؤسسة.

من من جانبه قال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الغامدي، بأن البلاغ ورد من الدفاع المدني الساعة 1.3 صباحاً عبارة عن حادث انقلاب قاطرة من القطار المتجة إلى الدمام، مضيفاً أنه تم تواجد الفرق الإسعافية في محطة قطار الدمام لصعوبة وصول الفرق الإسعافية، وتم مباشرة 20 حالة إسعافية في محطة الدمام وأسعف منها للمستشفيات ١٩ إصابة إلى غرف الطوارئ في المنطقة، بينما مصاب عولج بالموقع ورفض الذهاب للمستشفى.

وقال الغامدي باشر الموقع 16 فرقة إسعافية، 9 فرق اسعافية وثلاثة فرق استجابة سريعة من الهلال الأحمر و 4 فرق من جهات أخرى. مشيراً أنه تم انتهاء البلاغ ورجوع جميع الفرق لمراكزها كان الساعة 5.47 صباحاً.