نحو مليون سوري ولبناني بحاجة لإغاثة عاجلة

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، الجمعة، أن أكثر من 850 الف لاجئ سوري ومواطن لبناني بحاجة للدعم من أجل الصمود خلال فصل الشتاء الحالي

وأشارت المفوضية في تقرير يتناول أبرز مستجدات أوضاع اللاجئين السوريين، إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى مكتب المفوضية في لبنان يبلغ مليونا و11 الفا و366 لاجئا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن المفوضية تنفذ برنامجا خاصا بفصل الشتاء، يشمل تقديم المساعدات النقدية، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017، لمساعدة الأسر المحتاجة على شراء الوقود وغيرها من مستلزمات فصل الشتاء.

وقال تقرير المفوضية إن الوكالات الدولية والحكومة اللبنانية طالبت بـ 2.048 مليار دولار في خطة لبنان للتصدي للأزمة للعام 2016.

وأوضحت مفوضية المم المتحدة أنه تم تخصيص أكثر من 1.12 مليار دولار حتى الآن، لدعم هذه الخطة أي نصف المبلغ المطلوب.

وكانت المفوضية بالاشتراك مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي قد أجرت تقييما لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين لعام 2016، الذي نشرت نتائجه نهاية العام الماضي، ذكر أن الأسر قد استنفدت مواردها المحدودة وأن أكثر من ثلث اللاجئين يعانون من درجة متوسطة إلى معتدلة من انعدام الامن الغذائي.