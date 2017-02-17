افتتاح معرض الكتاب العربي في اسطنبول بمشاركة 50 دار نشر عربية

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الجمعة فعاليات النسخة الثانية من “مهرجان الثقافة والكتاب العربي” بمشاركة 50 دار نشر عربية وبحضور أكثر من 100 شخصية إسلامية من خارج تركيا.

وقال رئيس اتحاد الكتاب الأتراك محمود بيوكلي في كلمته الافتتاحية “إننا ورثنا من أجدادنا كالسلطان محمد الفاتح الذي كان يهتم باللغة العربية والشؤون الدينية والعلماء وأيضا السلطان ياوز سليم حب اللغة العربية وحب تعلمها”.

وأضاف “أن البعض يقول ما الداعي من تعلم اللغة العربية في بلادنا؟ .. ونحن نقول إن السبب في تعلمها هو أنها لغة القرآن والإسلام”.

وأشار بيوكلي إلى أن “الأتراك يفتخرون بوجود الكتب العربية في بلادهم ونرى في هذه الأيام أن الكتب المترجمة من العربية إلى التركية والعكس زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ونتمنى أن تزداد مثل هذه الفعاليات في بلادنا كما نتمنى رؤية مثل هذه الاجتماعات في دمشق والقدس وبغداد”.

من جهته أوضح الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب السابق محمد بيضون أن الهدف من إقامة هذه المعارض “ليس تجاري بشكل بحت بل لزيادة التقارب بين شعوبنا العربية والإسلامية”.

وقال في كلمة بافتتاح المهرجان إنه “من خلال نشر الكتب الإسلامية لجميع المؤلفين من الدول الإسلامية نحاول نشر ثقافة التقارب والانفتاح ما بين شعوبنا ونرحب بجميع العلماء والمفكرين الذين يريدون نشر كتبهم ومؤلفاتهم”.

وتتنوع الكتب الموجودة في المهرجان بين إسلامية وتاريخية وأدبية وقصص للأطفال بالإضافة إلى بعض الكتب السياسية والأدبية.

ويستمر المهرجان المقام على مساحة 600 متر مربع حتى 26 فبراير الجاري.

وتسعى المعارض والمهرجانات الثقافية العربية التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إتاحة “الكتاب العربي” للمقيمين العرب في تركيا سيما بعد ارتفاع أعدادهم في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تزويد الأتراك الناطقين باللغة العربية من الدارسين والأكاديميين وأيضا السياح العرب بهذه النوعية من الكتب.

وبعد أيام ستكون إسطنبول على موعد مع تظاهرة ثقافية ثانية تتمثل في مشاركة عربية واسعة في “معرض إسطنبول الدولي الرابع للكتاب” الذي ينطلق في 24 فبراير الجاري ويمتد حتى 5 مارس المقبل.