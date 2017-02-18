قائد الشرطة في شمال ايطاليا يؤكد حرصه على أمن وراحة الزوار والمقيمين الكويتيين

أكد القائد الاقليمي العام لقوات الشرطة في شمال ايطاليا الجنرال فينتشينتسو كوبولا حرص أجهزة الأمن على توفير كل الراحة والطمأنينة للزوار من الكويتيين والمقيمين بالتعاون مع القنصلية العامة.

وقالت القنصلية العامة لدولة الكويت بميلانو في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان القنصل العام عبدالناصر بوخضور زار الجنرال كوبولا في مقر القيادة الاقليمية للشرطة اليوم الجمعة لشكره على الزيارة التي قام بها الى القنصلية مؤخرا وكذلك لتهنئته بتولي منصبه الجديد على رأس الشرطة في أقاليم ايطاليا الشمالية.

وذكر البيان أن القنصل العام بوخضور وقائد الشرطة تطرقا خلال لقائهما الودي الى علاقات الصداقة الوطيدة والعميقة التي تربط دولة الكويت وإيطاليا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي مع التنوية بموقف ايطاليا المبدئي في مساندة الكويت خلال الاحتلال العراقي.

وأشار الى أنهما تناولا كذلك الوضع الأمني وسبل تعزيز التعاون المشترك وتأمين وحماية رجال الأعمال والسائحين الكويتيين خلال زيارتهم لمدينة ميلانو وباقي مدن ومناطق شمال إيطاليا على مدار العام وخاصة أثناء العطلة الصيفية مما قد يتعرضون له من سرقات وعمليات احتيال.

وفيما استعرض تدابير تأمين القنصلية العامة لدولة الكويت وأعضاء بعثتها الدبلوماسية عبر القيادي الأمني الايطالي عن حرصه واستعداده لتقديم كل أشكال العون والمساعدة لتيسير عمل القنصلية وأعضائها في ميلانو وشمال إيطاليا وخدمة وتأمين المواطنين الكويتيين خلال اقامتهم.