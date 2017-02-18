أردوغان: “الإخوان المسلمون” منظمة فكرية وليست ارهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الإخوان المسلمون» ليست منظمة ارهابية ولكنها منظمة فكرية، عازيا ذلك إلى عدم قيامها بأي ممارسة مسلحة.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية «أنا شخصيا لا أعتبر «الإخوان المسلمون» منظمة إرهابية لأنها ليست مسلحة، بل هي منظمة فكرية، وهي الآن منظمة مقسمة كما تعلمون ومتواجدة في أماكن مختلفة.

لم أر أي ممارسة مسلحة، ولو وجدت ورأيت أي عمل مسلح من المنظمة فسيكون موقفي نفس الموقف من المنظمات الإرهابية»، مضيفا: «إذا قمتم بمعاملتها معاملة الإرهابيين أظن أن ذلك غير صحيح.

نحن عندنا أيضا جمعيات ومنظمات وجماعات فكرية تنشط بحرية، وإذا ما لجأت إلى الإرهاب واستخدام السلاح فنحن نطبق كل ما نطبقه حيال المنظمات الإرهابية».

من جهة اخرى اوضح الرئيس التركي أن جولته الخليجية الأخيرة التي شملت البحرين والسعودية وقطر هدفت إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة إلى أعلى المستويات، والبحث في إمكانية العمل المشترك في شتى الميادين، معربا عن أمله في أن تكون نتائج هذه الجولة «مثمرة جدا».