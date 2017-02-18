بعد إيفانكا ودوقة يورك.. وسامة رئيس وزراء كندا تسحر ميركل

نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريرا، تقول فيه إنه بعد أن سحر ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وقبلها دوقة يورك زوجة ولي العهد البريطاني كيت ميدلتون، فإن رئيس الوزراء الكندي يرحل إلى ألمانيا، ويترك سحره على المستشارة أنجيلا ميركل.

وتعلق الصحيفة على ما أسمته “حب ترودو”، قائلة إنه “بعد سحر إيفانكا وكيت، والآن فإن المرأة الفولاذية الألمانية نظرت إلى رئيس الوزراء الكندي الوسيم بنظرات لها معنى”.

يشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى صور جاستن ترودو وهو يبتسم للمستشارة الألمانية اليوم، حيث تأتي هذه الصور بعد أيام من صورة إيفانكا وهي تحدق في ترودو، لافتا إلى أن الصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، حيث يقوم ترودو بزيارة إلى ألمانيا تستمر يومين، والتقى ميركل في مقر المستشارية في العاصمة برلين.

وتقول الصحيفة إن “ترودو يمكنه أن يضيف أنجيلا ميركل إلى قائمة المعجبات به، ففي هذا الأسبوع هز ترودو، البالغ من العمر 45 عاما، وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نظرات إيفانكا له، وترك الأثر ذاته من خلال صورة دوقة يورك والممثلة إيما واتسون”.

ويلفت التقرير إلى أنه بحسب الصور التي التقطت اليوم، فإن المستشارة الألمانية بدت واقعة تحت سحر تأثير ترودو، مشيرا إلى أنه تم التقاط صور للاثنين في حفلة عشاء في فندق “ريجينت” في العاصمة الألمانية، حيث عقد الطرفان اجتماعا خاصا.