جداريات تحول وسط دبي إلى متحف مفتوح

صانع سفن، قهوة عربية وصقر، هي بعض من رسوم جداريات ضخمة تزين مباني شارع في وسط دبي، نفذها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن مشروع يأمل القيمون عليه ان يحول الإمارة المعروفة بابراجها ومنتجعاتها إلى ما يشبه المتحف المفتوح.

وعلى مقربة من برج خليفة، أطول مبنى في العالم، و«دبي مول»، أكبر مجمع تجاري في الشرق الاوسط، تحتل الرسوم، وعددها 16، منذ ديسمبر جدران مباني شارع الثاني من ديسمبر المنتمي إلى حقبة «دبي القديمة»، ما قبل بناء الأبراج العالية.

تقول شيماء السويدي مديرة مشروع «متحف دبي الفني» لوكالة فرانس برس «لدينا في دولة الإمارات كل شيء، من الاقتصاد، إلى السياحة وغيرها، لكننا نريد ان نعكس اليوم ثقافة الإمارة بشكل مبتكر وابداعي».

وتضيف الشابة الإماراتية «يمكن للسياح أن يروا التاريخ في المتحف، لكن اليوم نحن نريدهم أن يروه في كل مكان، حتى في الشوارع»