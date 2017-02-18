“الصحة” تعلن موعد زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.. الأسبوع الجاري

كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن اجتماع يعقد مطلع الأسبوع «لمناقشة دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ».

وقال الحربي: إن الاجتماع «سيضم أركان الوزارة لتحديد موعد تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية ومناقشة قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة في وقت سابق لاعتمادها والبدء في تطبيقها».

وكانت وزارة الصحة أعلنت ان زيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية والأيدي العاملة والمستهلكات الطبية، وطمأنت الوافدين إلى ان النسب راعت عدم إثقال كاهلهم، ووضعت في الاعتبار الضمان الصحي، فيما أظهرت قائمة الأسعار التي أُعلنت ارتفاعاً كبيراً جداً ومضاعفة بعض الرسوم على المقيمين مقابل زيادتها عشرات الأضعاف على الوافدين الموجودين في الكويت بتأشيرات زيارة.